Heidelberg. Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 10.30 Uhr einem 61-Jährigen in der Heidelberger Altstadt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, parkte der 61-Jährige seinen geschlossenen Kastenwage unmittelbar vor dem Taxistand in der Straße „Neckarstaden“. Als er sein Fahrzeug verlassen und abgeschlossen hatte, näherte sich ihm der noch unbekannte Täter.

Der Geschädigte stürzte durch den Schlag zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, stellte er fest, dass ihm Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe fehlte. Nach eigenen Angaben kann sich der 61-Jährige weder an den genauen Tathergang, noch an das Aussehen des Täters erinnern. Er begab sich nach dem Angriff leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. Anschließend rief er die Polizei.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 1744444 zu melden. (sig)