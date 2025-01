Bensheim. Ein 24-jähriger Mann ist in der Nacht zum Samstag, gegen 2 Uhr von zwei Unbekannten in der Darmstädter Straße zu Boden gestoßen und bestohlen worden. Am Boden liegend wurde der Mann ins Gesicht getreten und dabei verletzt, wie das Polizeipräsidium Südhessen meldete.