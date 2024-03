Rettung der Artenvielfalt: Kooperation zwischen Amt und Uni

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) und die Philipps-Universität Marburg haben eine Kooperation zur wissensbasierten Stärkung des Naturschutzes gestartet. Das HLNUG besitzt nach eigenen Angaben die umfassendste behördliche Sammlung von Daten zu Tier- und Pflanzenarten, Lebensräumen und anderen Umweltvariablen in Hessen.

Durch eine gemeinsame Professur für «Spezielle Tierökologie» soll diese Datensammlung ausgewertet werden, um den Zustand der hessischen Umwelt und Natur zu verbessern. Wie das Landesamt am Mittwoch bekannt gab, wird der Leiter der Vogelschutzwarte am HLNUG, Simon Thorn, die Professur dafür übernehmen. «Die Professur bildet eine Brücke zwischen Universität und Praxis und ist ein Gewinn für alle Beteiligten», sagte Uni-Präsident Thomas Nauss. Die Zusammenarbeit ermöglicht auch Studierenden direkte Einblicke in die Naturschutzpraxis.