Rettung über Lichtschacht: Acht Menschen bei Brand verletzt
Im Keller eines Reihenhauses im Landkreis Ludwigsburg bricht nachts ein Feuer aus. Die Feuerwehr rettet mehrere Bewohner - einige von ihnen sind verletzt.
Tamm (dpa/lsw) - Acht Menschen sind bei einem Brand in Tamm (Landkreis Ludwigsburg) verletzt worden. Das Feuer brach in der Nacht im Keller eines Reihenhauses aus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner über einen Lichtschacht und vom Dach. Acht von ihnen erlitten den Angaben nach Rauchvergiftungen. Warum der Brand ausbrach, ist aktuell noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und schätzt den Schaden auf rund 150.000 Euro.