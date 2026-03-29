Verkehr

Rettungshubschrauber-Einsatz nach Crash mit fünf Verletzten

Fünf Menschen werden bei einem Unfall im Kreis Böblingen teils schwer verletzt. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Zunächst sind noch viele Details unklar.

Die Polizei war am späten Nachmittag wegen des Unfalls im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Polizei war am späten Nachmittag wegen des Unfalls im Einsatz. (Symbolbild)

Schönaich (dpa/lsw) - Bei einem Unfall bei Schönaich (Kreis Böblingen) sind drei Menschen schwer und zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Fahrer mit seinem Auto beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug seitlich gerammt, sagte ein Sprecher der Polizei. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

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