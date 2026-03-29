Rettungshubschrauber-Einsatz nach Crash mit fünf Verletzten

Schönaich (dpa/lsw) - Bei einem Unfall bei Schönaich (Kreis Böblingen) sind drei Menschen schwer und zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein Fahrer mit seinem Auto beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug seitlich gerammt, sagte ein Sprecher der Polizei. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.