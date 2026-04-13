Rettungswagen stößt mit Straßenbahn zusammen und kippt um
Die Fahrerin eines Rettungswagens übersieht beim Abbiegen eine Straßenbahn - beide Fahrzeuge krachen ineinander. Der Aufprall hat so viel Wucht, dass der Rettungswagen zur Seite kippt.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens mit einer Straßenbahn in Frankfurt sind am Sonntag vier Personen leicht verletzt worden. Durch die Kollision sei der Rettungswagen umgekippt und auf der rechten Fahrzeugseite liegen geblieben, teilte die Polizei Frankfurt mit. Infolge des Unfalls musste die Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.
Nach Angaben der Polizei kam es zur Kollision, als die Fahrerin des Rettungswagens auf dem linken Fahrstreifen nach links abbiegen wollte. An der Unfallstelle kreuzen die Straßenbahnschienen die Fahrbahn. Bei den Verletzten handelt es sich den Angaben zufolge um die drei Insassen des Rettungswagens und den Fahrer der Straßenbahn. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.