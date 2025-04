Revision nach Bluttat in Heiligkreuzsteinach beantragt

Heidelberg/Heiligkreuzsteinach (dpa/lsw) - Nach der Verurteilung wegen Beihilfe zum Mord an ihrem Ehemann in Heiligkreuzsteinach (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Ehefrau Revision eingelegt. Dies sagte ein Sprecher des Landgerichts Heidelberg. Die 39-Jährige war am Montag zu sieben Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Haupttäterin ist mittlerweile tot. Die Angeklagte hatte beim Prozessauftakt ihre Schuld bestritten.