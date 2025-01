Heiligkreuzsteinach: Mann im Schlaf wegen vergiftetem Hund getötet? – Prozess ab Februar

Heiligkreuzsteinach. Eine zwischenzeitlich verstorbene 48 Jahre alte Frau soll aus Rache an der vermeintlichen Vergiftung ihres Schäferhundes den Ehemann einer weiteren Frau in Heiligkreuzsteinach getötet haben. Im Februar beginnt der Prozess gegen die Mutter der Verstorbenen und die Frau des getöteten Mannes am Landgericht Heidelberg.