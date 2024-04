Ehefrau getötet: Mordprozess gegen 40-Jährigen beginnt

Der Afghane soll im Juni vergangenen Jahres seine 32-jährige Ehefrau in einer Asylbewerberunterkunft in Steinau (Main-Kinzig-Kreis) gegen Mitternacht mit einem Pflasterstein und einem 16 Zentimeter langen Küchenmesser im Schlafzimmer angegriffen und getötet haben. Laut Staatsanwaltschaft sollen im Zimmer nebenan die drei Kinder des Paares im Alter von 8 bis 13 Jahren geschlafen haben. Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der 40-Jährige seine Frau mit mehreren Stichen im Rücken und Brustkorb sowie Schlägen gegen den Kopf so schwer verletzt hat, dass sie kurz darauf gestorben ist. Der mutmaßliche Täter habe sich kurz darauf widerstandslos festnehmen lassen.