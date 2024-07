Ehefrau getötet - 40-Jähriger wegen Totschlags verurteilt

Der aus Afghanistan stammende Angeklagte soll in einer Flüchtlingsunterkunft in Steinau im Main-Kinzig-Kreis mit einem 16 Zentimeter langen Küchenmesser in das Schlafzimmer gegangen sein und habe sich demonstrativ selbst töten wollen, so die Richter. Die Frau habe ihm jedoch das Messer zunächst abgenommen.