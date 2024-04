Schlafende Ehefrau getötet: Mordprozess gegen 40-Jährigen

Der Angeklagte soll gegen Mitternacht in einer Flüchtlingsunterkunft in Steinau im Main-Kinzig-Kreis mit einem Pflasterstein sowie einem 16 Zentimeter langen Küchenmesser bewaffnet in das Schlafzimmer gegangen und seine schlafende Frau angegriffen haben. Das Opfer sei durch zahlreiche Stichwunden in Brust und Rücken sowie Schläge gegen den Kopf so schwer verletzt worden, dass sie noch am Tatort starb. Laut Staatsanwaltschaft sollen im Zimmer nebenan die drei Kinder des Paares im Alter zwischen 8 und 13 Jahren geschlafen haben. Der mutmaßliche Täter war noch am Tatort von der Polizei festgenommen worden. Er habe dabei keinen Widerstand geleistet.