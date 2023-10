Rhein dankt Scholz für Gespräch über Migration

Frankfurt am Main (dpa) - Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU) hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) für das geplante Gespräch über Migrationsfragen am Freitagabend in Berlin ausdrücklich gedankt. Er begrüße es sehr, dass der Kanzler diese Einladung ausgesprochen habe, sagte der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Freitag nach dem Treffen der Regierungschefs in Frankfurt am Main. «Ich bin dem Bundeskanzler auch sehr dankbar, dass er dieses Thema so anpackt.»