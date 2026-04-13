Verbraucher

Rhein: Entlastung beim Spritpreis muss rasch ankommen

Tanken soll nach Plänen der Bundesregierung günstiger werden. Aus Hessens Staatskanzlei kommt ein Lob - und eine Mahnung.

«Die Senkung der Spritpreise ist eine gute Nachricht für die Menschen im Land», findet Rhein. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
«Die Senkung der Spritpreise ist eine gute Nachricht für die Menschen im Land», findet Rhein. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die angekündigten Entlastungen bei den Benzin- und Dieselpreisen begrüßt. «Die Senkung der Spritpreise ist eine gute Nachricht für die Menschen im Land», teilte er in Wiesbaden mit. Es sei richtig, dass der Staat krisenbedingte Mehreinnahmen nicht einbehält, sondern über die Senkung der Energiesteuer an die Bürger zurückgebe. «Entscheidend ist, dass die Entlastung jetzt schnell bei den Verbrauchern ankommt», mahnte Rhein.

Die schwarz-rote Bundesregierung reagiert auf die hohen Energiepreise infolge des Iran-Kriegs mit vorübergehenden Steuersenkungen für Autofahrer. Die Energiesteuer bei Diesel und Benzin soll um jeweils rund 17 Cent brutto pro Liter gesenkt werden, begrenzt auf zwei Monate, wie die Spitzen von CDU, CSU und SPD in Berlin nach zweitägigen Beratungen mitteilten.

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