Rhein fordert Entlastungspaket für Bauern

Laut der Funke Mediengruppe monierte der hessische Regierungschef: «Alle wachsen, nur Deutschland schrumpft. Die Belastung der Unternehmen in Deutschland ist auf Rekordniveau, in Europa ist nur Portugal teurer.» Die Bundesregierung müsse daher jetzt handeln und die Wirtschaft entlasten.

Die Inflation flaut langsam ab, aber die Konjunktur lahmt: In der deutschen Wirtschaft läuft es nicht rund, sagt Ifo-Experte Wollmershäuser. Aber ab Herbst soll es besser werden.

Die Menschen in Deutschland treten wegen der höheren Inflation beim Konsum auf die Bremse. Die schwächelnde Weltkonjunktur belastet den Export. Die Konjunkturaussichten sind nach einem schwachen Sommer mau.

Flaute in Deutschland: Wirtschaft schrumpft im Sommer

Auch nach einer Sitzung des Vermittlungsausschusses von Bundesrat und Bundestag am Mittwochabend ist unklar, ob die Union dem Wachstumspaket am 22. März im Bundesrat zustimmt. Die Stimmen der Unions-Länder sind dazu nötig. Die Union macht ihr grünes Licht davon abhängig, dass in einem bereits vom Bundestag beschlossenen anderen Gesetz die Streichung der Agrardiesel-Subventionen zurückgenommen wird. Das Volumen des Wachstumspakaets etwa mit Steuerentlastungen für Firmen war im Vermittlungsverfahren deutlich gesenkt worden - zuvor hatten Länder hohe Einnahmeausfälle beklagt.