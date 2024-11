Rhein fordert zügige Neuwahl statt «Tricksereien»

Berlin/Frankfurt/Main (dpa) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) wirft der Bundesregierung nach dem Aus der Ampel-Koalition mit Blick auf einen Neuwahltermin taktische Spielchen vor. «Wir haben eine gescheiterte Regierung und wenn eine Regierung scheitert, muss sie sich dem Wähler stellen und kann sich jetzt nicht durch irgendwelche Tricksereien noch ein paar Wochen oder Monate über Wasser halten. Wir müssen diesem Spuk ein Ende bereiten», sagte Rhein in Frankfurt am Main am Rande des 42. Deutschen Sportpresseballs.