Kriselnder Auto-Konzern

Rhein lehnt direkte Staatshilfen für Volkswagen ab

Boris Rhein sieht keinen Raum für direkte Staatshilfen an Volkswagen. Der Ministerpräsident verweist auf die Haushaltslage und betont: «Ich glaube auch gar nicht, dass Volkswagen das möchte.»

Boris Rhein hält nichts von einem politisch festgelegten Verbrenner-Aus. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Boris Rhein hält nichts von einem politisch festgelegten Verbrenner-Aus. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein lehnt direkte Staatshilfen für Volkswagen ab. «Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Schon gar nicht in der jetzigen Haushaltslage», sagte der CDU-Politiker der «Bild». «Und bei Volkswagen ist schon sehr viel Staat drin», erläuterte er. «Ich glaube, wir werden jetzt nicht mit direkten Aktionen Volkswagen unterstützen. Ich glaube auch gar nicht, dass Volkswagen das möchte.» 

Hintergrund sind Pläne des VW-Konzerns für weitere Sparmaßnahmen, über die der Aufsichtsrat kürzlich beraten hatte. Diese hatten unter anderem im VW-Werk Kassel-Baunatal Proteste ausgelöst. Das Land Niedersachsen ist mit 20 Prozent an VW beteiligt.

Rhein: Verbraucher entscheiden über richtigen Antrieb

Rhein sprach sich zudem erneut gegen ein politisch festgelegtes Ende des Verbrennungsmotors aus. «Wenn wir Deutschen eins konnten und können, dann, den Verbrenner zu bauen», erklärte er. «Und er ist immer verbessert worden.» Deswegen müsse man sehr aufpassen, dass am Ende nicht Politiker darüber entscheiden, was gebaut werde. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

«Am Ende muss es der Markt entscheiden. Am Ende entscheidet der Verbraucher, was für ihn das richtige Fahrzeug ist, was für ihn der richtige Antrieb ist», sagte Rhein. Die Politik habe Rahmenbedingungen zu setzen, «aber sie hat nicht zu entscheiden, welche Technologie am Markt stattfindet und welche nicht». 

Das frühere Verbrenner-Aus auf EU-Ebene nannte der CDU-Politiker einen schweren Fehler. «Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch das Aus vom Verbrenner-Aus herbeiführen wollen. Wir haben den Druck gemacht, dass die EU-Kommission reagiert hat.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Ministerpräsident Rhein begrüßt Bekenntnis zum Verbrenner
Verbrenner-Aus

Ministerpräsident Rhein begrüßt Bekenntnis zum Verbrenner

Die Länderchefs sprechen sich für eine Lockerung des geplanten Verbrenner-Verbots ab 2035 aus. Ministerpräsident Rhein begrüßt das Verbrennerbekenntnis und fordert Investitionen in E-Fuels.

24.10.2025

Boris Rhein fordert Auto-Agenda 2030 für mehr Marktanteile
Automobilindustrie

Boris Rhein fordert Auto-Agenda 2030 für mehr Marktanteile

Einst Mythos VW Käfer und Exportweltmeister – und jetzt ein Autogipfel. Wie Hessens CDU-Regierungschef die Autoindustrie für den Weltmarkt fit machen will. Und was sagt sein SPD-Verkehrsminister?

09.10.2025

Rhein: Strompreis muss für alle gleich bleiben
Energiepreise

Rhein: Strompreis muss für alle gleich bleiben

Norddeutsche Bundesländer machen sich für unterschiedliche Strompreiszonen stark. Ministerpräsident Rhein lehnt den Vorschlag strikt ab - und verweist auf Chancengleichheit für die Wirtschaft.

15.08.2025

Regierung

Ministerpräsident Rhein für große Koalition im Bund

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) sieht Chancen für eine große Koalition auf Bundesebene. Eine Regierungsbeteiligung der Grünen lehnt er jedoch klar ab.

28.04.2024

Auto

Rhein zu Autos: «Verbrenner verbessern, nicht verbieten»

29.04.2023