Handball-Bundesliga

Rhein-Neckar Löwen bekommen Sieg aberkannt

Ein Formfehler kostet den Handball-Bundesligisten den Sieg gegen Lemgo. Geschäftsführer Bachert kündigt rechtliche Schritte gegen die Entscheidung der HBL an.

Ein Punktabzug würde die Löwen um Nationaltorhüter David Späth hart treffen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Ein Punktabzug würde die Löwen um Nationaltorhüter David Späth hart treffen. (Archivbild)

Mannheim (dpa) - Den Rhein-Neckar Löwen ist ihr Heimsieg in der Handball-Bundesliga gegen den TBV Lemgo wegen eines formellen Verstoßes nachträglich aberkannt worden. Die Mannheimer setzten nach Angaben der HBL einen Spieler ein, von dem keine unterschriebene Anti-Doping-Schiedsvereinbarung vorlag. Diese ist seit dem Jahresstart eine zwingende Voraussetzung für die Teilnahmeberechtigung am Spielbetrieb, hieß es in einer Mitteilung.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Löwen hatten das Spiel ursprünglich mit 32:30 gewonnen und dadurch wichtige Punkte im Rennen um die Europapokal-Qualifikation gesammelt. Doch nun wird die Partie mit 2:0 Punkten und 0:0 Toren für den TBV gewertet. 

Rhein-Neckar Löwen leiten rechtliche Schritte ein

Die Löwen haben die Möglichkeit, Einspruch einzulegen und wollen dies auch tun. «Wir als Rhein-Neckar Löwen leiten innerhalb der von der HBL gesetzten Frist gegen diesen Bescheid rechtliche Schritte ein», erklärte Geschäftsführer Holger Bachert.

Zum weiteren Vorgehen sowie zum laufenden Verfahren wolle sich der Club vorerst nicht äußern. Die HBL teilte mit, dass der Punkteabzug sowie ein Übertrag an den TBV erst nach Abschluss des Verfahrens erfolgen würde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Pilgerhaus Weinheim profitiert von Rekordspende der Rhein-Neckar Löwen
„Löwenherz-Aktion“

Pilgerhaus Weinheim profitiert von Rekordspende der Rhein-Neckar Löwen

Bühne frei für das Pilgerhaus Weinheim: Bei der Scheck-Übergabe in der SAP Arena wird eine Rekordsumme überreicht, von der besonders die jüngsten Bewohner profitieren sollen. Was konkret geplant ist.

18.02.2026

Mannheim: Martinovic verlässt Rhein-Neckar Löwen für hohe Ablöse
Handball-Bundesliga

Mannheim: Martinovic verlässt Rhein-Neckar Löwen für hohe Ablöse

Nach nur einem Jahr verlässt Ivan Martinovic die Mannheimer Rhein-Neckar Löwen - und das für eine überdurchschnittliche Ablösesumme. Sein Nachfolger steht schon fest.

14.07.2025

Rhein-Neckar Löwen verlängern mit Geschäftsführer Bachert
Handball-Bundesliga

Rhein-Neckar Löwen verlängern mit Geschäftsführer Bachert

Die Interims- wird zur Dauerlösung. Kettemann-Nachfolger Bachert bleibt Geschäftsführer der Löwen - und verfolgt mit dem Handball-Bundesligisten ehrgeizige Ziele.

19.05.2025

Handball

Talente Móré und Grupe unterschreiben bei Rhein-Neckar Löwen

14.06.2023

Handball

HBL-Titelkampf immer spannender: Magdeburg und Löwen patzen

Nach der Länderspielpause straucheln in der Bundesliga gleich zwei Titelanwärter. Nutznießer sind die Füchse Berlin.

16.03.2023