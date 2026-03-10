Löwen und Móré trennen sich - Schweizer Talent kommt

Mannheim (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen und Linksaußen David Móré trennen sich nach dieser Saison vorzeitig. Der zunächst noch bis 2027 laufende Vertrag mit dem 21-Jährigen werde im Sommer aufgelöst, teilte der Tabellenachte mit. Móré suche nach dann sechs Jahren in Mannheim eine neue sportliche Herausforderung.

Ihn ersetzen wird der Schweizer Junioren-Nationalspieler Niclas Mierzwa, der zur neuen Spielzeit vom Schweizer Erstligisten Pfadi Winterthur kommt. Der 19-Jährige werde mit Tim Nothdurft das neue Duo auf Linksaußen bilden, erklärten die Löwen. Zur Vertragslaufzeit machten sie keine Angaben.

Löwen sehen bei Mierzwa großes Entwicklungspotenzial

«Mit Niclas haben wir eines der europäischen Toptalente für die Löwen begeistern können», sagte der sportliche Leiter Uwe Gensheimer. Mierzwa habe viel Entwicklungspotenzial.