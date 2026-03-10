Handball-Bundesliga

Löwen und Móré trennen sich - Schweizer Talent kommt

Nach sechs Jahren wird Linksaußen David Móré die Rhein-Neckar Löwen verlassen. Sein Vertrag wäre eigentlich länger gelaufen. Dafür kommt ein Handball-Toptalent aus Winterthur.

Linksaußen David Móré verlässt die Rhein-Neckar Löwen im Sommer nach sechs Jahren. (Illustration) Foto: David Inderlied/dpa
Linksaußen David Móré verlässt die Rhein-Neckar Löwen im Sommer nach sechs Jahren. (Illustration)

Mannheim (dpa/lsw) - Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen und Linksaußen David Móré trennen sich nach dieser Saison vorzeitig. Der zunächst noch bis 2027 laufende Vertrag mit dem 21-Jährigen werde im Sommer aufgelöst, teilte der Tabellenachte mit. Móré suche nach dann sechs Jahren in Mannheim eine neue sportliche Herausforderung.

Ihn ersetzen wird der Schweizer Junioren-Nationalspieler Niclas Mierzwa, der zur neuen Spielzeit vom Schweizer Erstligisten Pfadi Winterthur kommt. Der 19-Jährige werde mit Tim Nothdurft das neue Duo auf Linksaußen bilden, erklärten die Löwen. Zur Vertragslaufzeit machten sie keine Angaben.

Löwen sehen bei Mierzwa großes Entwicklungspotenzial

«Mit Niclas haben wir eines der europäischen Toptalente für die Löwen begeistern können», sagte der sportliche Leiter Uwe Gensheimer. Mierzwa habe viel Entwicklungspotenzial. 

Móré wechselte 2020 im Alter von 16 Jahren vom TSV Niederraunau in Bayern in den Nachwuchs der Löwen. Zur Saison 2023/2024 unterschrieb er bei den Mannheimern seinen ersten Profivertrag. Seitdem bestritt Móré mehr als 100 Bundesliga-Spiele für die Nordbadener.

