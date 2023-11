Rhein: Strompreis-Pläne nicht auf lange Bank schieben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat das geplante Strompreispaket der Bundesregierung zur Entlastung der Wirtschaft grundsätzlich begrüßt. «Die geplante Senkung der Stromsteuer und die Ausweitung der Strompreiskompensationen müssen allerdings umgehend erfolgen und dürfen nicht in einem langwierigen Gesetzgebungsverfahren auf die lange Bank geschoben werden», forderte der CDU-Politiker am Donnerstag in Wiesbaden. «Wir haben schon zu viel Zeit verloren.»