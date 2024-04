Rhein und Mansoori ziehen positive 100-Tage-Bilanz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund hundert Tage nach dem Start der schwarz-roten Regierungskoalition in Hessen haben Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), eine positive Bilanz gezogen. Beide betonten am Freitag das vertrauensvolle Verhältnis der Koalitionspartner. «Wir arbeiten sehr eng und sehr abgestimmt miteinander», sagte Rhein in Wiesbaden. Die Chemie stimme. Mansoori nannte die Zusammenarbeit gut. «Wir arbeiten konstruktiv die Dinge miteinander ab», sagte der Minister. Unter anderem bei der Neuaufteilung der Ressorts habe es zwar «Diskussionen» gegeben, aber «geknallt» habe es nicht, sagte Rhein. Die Zusammenarbeit sei vom Stil her und von der Art her wohltuend.