Schwarz-rote Regierungskoalition seit einem Jahr im Amt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund ein Jahr nach dem Start der schwarz-roten Regierungskoalition in Hessen wollen die Bündnispartner eine Bilanz der bisherigen Zusammenarbeit ziehen. Zu dem Termin in der Staatskanzlei in Wiesbaden am Freitag (11.00 Uhr) werden CDU-Ministerpräsident Boris Rhein und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD), erwartet. Die erste schwarz-rote Landesregierung in Hessen unter CDU-Führung war am 18. Januar 2024 ins Amt gekommen.