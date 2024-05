Merz nennt schwarz-rote Koalition in Hessen als Vorbild

Berlin (dpa) - Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat die Bildung der Koalition aus CDU und SPD in Hessen als «Vorbild» oder «Blaupause» auch für den Bund bezeichnet. «Der Boris hatte das in Hessen gut gemacht», sagte Merz am Donnerstag in Berlin bei einer Veranstaltung zum 75-jährigen Jubiläum des Bundesverbands der freien Berufe. Er bezog sich damit auf Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), der nach der Landtagswahl im vergangenen Herbst nach einer Koalition mit den Grünen nun die SPD als neuen Koalitionspartner gewählt hatte.