Rhein unterstützt Migrationspläne von Merz

Bad Arolsen (dpa/lhe) - Hessen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat seine Unterstützung der Bundestagsanträge für eine härtere Migrationspolitik des Unionskanzlerkandidaten Friedrich Merz bekräftigt. «Wir haben in Aschaffenburg ein furchtbares Ereignis erlebt. Und es ist immer wieder das gleiche Muster, und deswegen kann das nicht weiter so gehen», sagte Rhein am Rande einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus im nordhessischen Bad Arolsen. «Wir müssen jetzt handeln.»