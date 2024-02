Rhein: «Wachstumschancengesetz ist ein laues Lüftchen»

Berlin (dpa) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat den Vorwurf zurückgewiesen, das Wachstumspaket für die Wirtschaft aus parteipolitischen Gründen zu blockieren. «Dieses Wachstumschancengesetz wird ja nicht von uns blockiert, dieses Wachstumschancengesetz ist ein laues Lüftchen», sagte er am Freitag im ZDF-«Morgenmagazin», schließlich könne es nur 0,05 Prozent Wachstum mobilisieren. «Wir haben es mit einem Feuer zu tun in der Wirtschaft - und das löscht man ja nicht mit einem Gartenschlauch, sondern mit einem Feuerwehrschlauch.» Der Wirtschaft könne er daher nur raten: «Wer glaubt, dass die Ampel einem hilft, wird am Ende verlassen sein.»

Im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat kam es am Mittwochabend nicht zu einer echten Einigung beim Wachstumspaket. Der Ausschuss nahm mit den Stimmen der Ampel-Mehrheit aber ein Verhandlungsergebnis an. Die Ampel-Koalition will Änderungen am Wachstumspaket bereits an diesem Freitag durch den Bundestag bringen. Danach ist am 22. März eine weitere Abstimmung im Bundesrat geplant.