Rhein will Bürokratie in größerem Umfang abbauen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) will in der kommenden Legislaturperiode in Hessen die Bürokratie deutlich reduzieren. «Ganz großes Thema wird sein, wie wir in größeren Schritten und in größerem Umfang wirklich Bürokratie abbauen können», kündigte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden an. Der Regierungschef schlug die Erprobung «bürokratiearmer Experimentierzonen» vor. «Dort könnte man schauen, was passiert, wenn wir beispielsweise in einem bestimmten Landkreis auf diese oder jene Regelung verzichten.»