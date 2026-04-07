Rhein würdigt Schwarz-Schilling als Stimme der Demokratie
Hessens Ministerpräsident hebt das Engagement des ehemaligen Bundespostministers für Europa, Mittelstand und Menschenrechte hervor.
Wiesbaden (dpa) - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat den verstorbenen früheren Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling (CDU) als «prägende Stimme der Demokratie» gewürdigt. «Als engagierter Europäer hat er sich unermüdlich für die europäische Einigungsidee eingesetzt und dabei vor allem die wirtschaftlichen Probleme des Mittelstandes, die Liberalisierung der Telekommunikation und die Menschenrechte für die bosnische Bevölkerung zu seinem Anliegen gemacht», erklärte Rhein.
Schwarz-Schilling habe sich hohe Verdienste um die Völkerverständigung erworben, so der Ministerpräsident weiter. «Christian Schwarz-Schilling wird mir immer mit seiner klaren Haltung als Schlichter und Versöhner sowie seinem leidenschaftlichen Einsatz für den Frieden und für Menschenrechte in Erinnerung bleiben.» Schwarz-Schilling war nach Angaben der CDU am Ostermontag im Alter von 95 Jahren im Kreise seiner Familie im hessischen Büdingen gestorben.
Zahlreiche Auszeichnungen
1990 erhielt Christian Schwarz-Schilling nach Angaben der Wiesbadener Staatskanzlei den Hessischen Verdienstorden und 1992 das große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr 2002 wurde er mit der höchsten Ehrung des Landes Hessen, der Wilhelm-Leuschner-Medaille, ausgezeichnet. 2007 erhielt er als internationaler Streitschlichter und wegen seines entschlossenen Eintretens für die Befriedung des Balkans den Hessischen Friedenspreis.