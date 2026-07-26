Rhein zu Berlin: «feiger und menschenverachtender Anschlag»
Für den hessischen Ministerpräsidenten liegt der Fokus derzeit auf der Fahndung und der Trauer. «Danach wird die Tat auch politisch zu bewerten sein», sagt er.
Wiesbaden/Berlin (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein hat den Angriff auf Passanten am Rande des CSD in Berlin als augenscheinliche «Terrortat» bezeichnet. «Wieder hat ein feiger und menschenverachtender Anschlag friedlich feiernde Menschen getroffen - diejenigen, die für unsere freie und offene Gesellschaft stehen», schrieb der CDU-Politiker auf X. «Meine Gedanken sind bei den Opfern der augenscheinlichen Terrortat auf dem CSD Berlin und ihren Angehörigen.»
Aktuell liege der Fokus auf der Fahndung nach dem oder den Tätern und der Trauer um die Opfer, schrieb Rhein. «Danach wird die Tat auch politisch zu bewerten sein.»