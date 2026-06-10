Rheingau Literatur Preis: 111 Flaschen Wein für Rietzschel

Oestrich-Winkel/Leipzig (dpa) - Der mit 111 Flaschen Wein und 11.111 Euro dotierte Rheingau Literatur Preis 2026 geht an Lukas Rietzschel für seinen Roman «Sanditz». Die Auszeichnung wird im Rahmen des diesjährigen Rheingau Literatur Festivals am 27. September auf Schloss Johannisberg verliehen.

In seinem dritten Roman, angesiedelt in der fiktiven Lausitzer Kleinstadt Sanditz beleuchtet der sächsische Autor die Geschichte der Familie Wenzel von den 1970er Jahren bis hin zur Corona-Pandemie und den Beginn des Ukraine-Krieges. «In diesen Zeitraum fallen die gesellschaftlichen Umbrüche in der DDR, die in die Wiedervereinigung mündeten, aber auch die Enttäuschungen, die die aufbruchsbereiten Bewohner der fiktiven Ortschaft Sanditz danach erleben und die daraus resultierende Skepsis gegenüber den Errungenschaften der neuen Epoche», heißt es in der Begründung der Jury.

Rietzschel gelingt ein wahrnehmungsweitendes deutsches Porträt

Rietzschel biete eine exemplarische Studie des Auseinanderfallens einer Gemeinschaft, in der sich ausgehend vom erzählerischen Brennpunkt Sanditz die Atmosphäre des Romans immer mehr erhitze. «Die Tradition der Wenderomane wird dadurch sowohl fortgeschrieben als auch um jene Transformation erweitert, die nach 1990 einsetzte», urteilte die Jury. «Rietzschel gelingt ein wahrnehmungsweitendes deutsches Porträt: ausgreifend nach Osten und dabei weit über die deutschen Grenzen hinaus – und über alle Klischees.»

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Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD) bezeichnete den Autoren als «eine kraftvolle und wichtige literarische Stimme des Ostens»: In «Sanditz» verwebe er Sagen der Lausitz mit Familiengeschichten der Gegenwart. «Dabei zeigt er pointiert, warmherzig und mit einem beeindruckenden Sprachgefühl, wie Erfahrungen aus einem untergegangenen Staat Generationen bis heute prägen, ohne ins Klischee abzudriften.»

Rheingau Literatur Preis wird seit 1994 vergeben

Rietzschel wurde 1994 im sächsischen Räckelwitz geboren. Er studierte Politikwissenschaft, Germanistik und Kulturmanagement in Kassel und Zittau/Görlitz. Rietzschels erster Roman «Mit der Faust in die Welt schlagen», in der er eine Familiengeschichte von Wendeverlierern und Rechtsradikalen erzählt, erregte 2018 Aufmerksamkeit. Der Roman wurde verfilmt.