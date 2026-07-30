Rheingau lockt mit mehr als 20 Weinprobierständen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund zwei Dutzend Weinprobierstände laden diesen Sommer im Rheingau zu einem entspannten Gläschen ein. An den gemeinschaftlich betriebenen Ständen wechseln sich die Winzer eines Ortes ab - meist wöchentlich. Das Angebot habe eine lange Tradition, erklärt der Geschäftsführer des Rheingauer Weinbauverbandes Dominik Russler. «Sie (die Stände) sind eine Bereicherung für die Region.» Besonders beliebt seien die Stände, die wie eine Perlenschnur entlang des Rheingauer Rheinufers liegen.

Die Bedeutung der Weinprobierstände für die Vermarktung der regionalen Weine sei «nicht zu unterschätzen», betont Russler. Für die Winzer ergäbe sich damit eine gute Gelegenheit zur Kundenpflege und zum Kontakt mit Neukunden. Weinliebhaber könnten am Weinstand zu einem erschwinglichen Preis etwas Neues probieren.

Auch Bergsträsser Winzer wünschen sich Weinprobierstände

In dem zweiten hessischen Weinanbaugebiet, der Hessischen Bergstraße, spielen gemeinschaftlich betriebene Weinprobierstände bislang keine Rolle. Es sei allerdings der Wunsch vieler Winzer in der Region, Ausschankstände in den Weinbergen zu betreiben, erklärt die Geschäftsführerin des Weinbauverbandes Lisa Jung. «Die Finanzierung ist sicherlich die größte Hürde, aber auch behördliche Auflagen wie Toiletten, Wasser und Strom spielen eine Rolle», ergänzt sie.

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