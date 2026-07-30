Essen & Trinken

Rheingau lockt mit mehr als 20 Weinprobierständen

Mit wechselnden Winzern bieten die Rheingauer Weinstände Sekte und Weine zum Probierpreis an. Warum das Angebot für die Region so wichtig ist - und wo es weitere Probierstände für Weinliebhaber gibt.

Weinprobierstände wie etwa das «Fässchen» in Walluf sind im Rheingau wichtig für die Vermarktung regionaler Weine. Foto: Andreas Arnold/dpa
Weinprobierstände wie etwa das «Fässchen» in Walluf sind im Rheingau wichtig für die Vermarktung regionaler Weine.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund zwei Dutzend Weinprobierstände laden diesen Sommer im Rheingau zu einem entspannten Gläschen ein. An den gemeinschaftlich betriebenen Ständen wechseln sich die Winzer eines Ortes ab - meist wöchentlich. Das Angebot habe eine lange Tradition, erklärt der Geschäftsführer des Rheingauer Weinbauverbandes Dominik Russler. «Sie (die Stände) sind eine Bereicherung für die Region.» Besonders beliebt seien die Stände, die wie eine Perlenschnur entlang des Rheingauer Rheinufers liegen.

Die Bedeutung der Weinprobierstände für die Vermarktung der regionalen Weine sei «nicht zu unterschätzen», betont Russler. Für die Winzer ergäbe sich damit eine gute Gelegenheit zur Kundenpflege und zum Kontakt mit Neukunden. Weinliebhaber könnten am Weinstand zu einem erschwinglichen Preis etwas Neues probieren. 

Auch Bergsträsser Winzer wünschen sich Weinprobierstände 

In dem zweiten hessischen Weinanbaugebiet, der Hessischen Bergstraße, spielen gemeinschaftlich betriebene Weinprobierstände bislang keine Rolle. Es sei allerdings der Wunsch vieler Winzer in der Region, Ausschankstände in den Weinbergen zu betreiben, erklärt die Geschäftsführerin des Weinbauverbandes Lisa Jung. «Die Finanzierung ist sicherlich die größte Hürde, aber auch behördliche Auflagen wie Toiletten, Wasser und Strom spielen eine Rolle», ergänzt sie. 

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Gemeinschaftliche Weinprobierstände böten die Möglichkeit, regionale Weine in schöner Umgebung ganz entspannt zu verkosten, sagt der Sprecher des Deutschen Weininstituts, Ernst Büscher. «Man findet sie öfter im Rheingau oder auch in anderen heimischen Weinregionen.» Als Beispiele nennt er den «Weinpavillon» im rheinhessischen Zornheim, «Wein am Rhein» in Nierstein oder die «Weinkiste» vom Winzerverein Deidesheim in der Pfalz.

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