Rheingau Musik Festival: Auftakt im Kloster und Kurhaus

Oestrich-Winkel (dpa/lhe) - Mit zwei festlichen Konzerten startet das Rheingau Musik Festival (RMF) an diesem Samstag und Sonntag in seine 39. Saison. Als einer der großen europäischen Sommer-Konzertreigen geht es mit rund 150 Veranstaltungen und mehr als 3.000 Künstlern an 26 Spielstätten über die Bühne, wie die Veranstalter in Oestrich-Winkel mitteilten. Fast 100.000 Plätze seien schon vergeben - insgesamt gebe es rund 130.000 Eintrittskarten.

Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU), der beim ersten Eröffnungskonzert am Samstag im Kloster Eberbach bei Eltville mit dem HR-Sinfonieorchester und der Trompeterin Lucienne Renaudin Vary erwartet wird, betonte, das RMF sei weit mehr als eine Konzertreihe. «Es ist eine Liebeserklärung an die Kultur, an unseren schönen Rheingau, an unser starkes Land Hessen und an die Musik selbst. Dort wird Musik nicht nur gespielt, sondern gelebt», ergänzte Rhein.

Das zweite Eröffnungskonzert ist an diesem Sonntag im historischen Kurhaus in Wiesbaden mit dem HR-Sinfonieorchester und dem japanischen Pianisten Hayato Sumino geplant.

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Kosten von acht Millionen Euro

Zu den Veranstaltungsorten zählen auch Weingüter und Schlösser sowie ein Museum, ein Theater und ein Gestüt. Bis zum 5. September soll bei dem Festival viel klassische Musik erklingen, aber auch Pop und Jazz.