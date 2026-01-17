Rheinische Landeskirche nimmt mehr Kirchensteuern ein

Bonn (dpa) - Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) hat 2025 deutlich mehr Kirchensteuern eingenommen. Sie kletterten im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent auf 802 Millionen Euro, teilte die EKiR mit. Zu erklären sei dies durch unerwartete Einmaleffekte, sagte der Leiter der Finanzabteilung, Henning Boecker, in seinem Bericht vor der Landessynode in Bonn.

So habe sich die Kirchensteuer auf Kapitalerträge überraschend um fast 60 Prozent erhöht. Ein Grund dafür sei, dass unmittelbar vor der Einführung neuer Zölle durch die USA im vergangenen April massiv Aktien nach Europa verkauft worden seien, so dass entsprechende Steuern anfielen.

Mehreinnahmen hauptsächlich aus drei Kirchenkreisen

Weitere nicht kalkulierbare Einnahmen stammten laut Boecker aus dem sogenannten Clearingverfahren, das Zahlungen zwischen den Landeskirchen regelt. Traditionell gehöre die EKiR dabei zu den zahlenden Kirchen - im vergangenen Jahr habe sie dagegen rund 10 Millionen Euro erhalten.

Die unerwartet hohen Mehreinnahmen stammten im Wesentlichen aus den drei Kirchenkreisen Düsseldorf, Leverkusen und Koblenz, sagte Boecker. «Es gibt eine Fülle von Kirchenkreisen, bei denen es überhaupt nicht so positiv aussieht.»

Umfangreiches Sparpaket geplant

Am Montag soll die Synode ein umfangreiches Sparpaket beschließen. Wegen sinkender Mitgliederzahlen will die Kirchenleitung bei sozialen Projekten den Rotstift ansetzen, etwa bei der Diakonie und der Entwicklungshilfe. Studentenwohnheime sollen geschlossen und Eltern zur Finanzierung evangelischer Schulen herangezogen werden. Ziel ist es, im landeskirchlichen Haushalt bis 2030 mindestens 33 Millionen Euro einzusparen. Mehrere Gruppen haben Proteste gegen die Sparvorschläge angekündigt.