An zwei Wochenenden

Rheintalbahn im August teilweise gesperrt

Auf der Rheintalstrecke fahren an zwei Wochenenden im August stellenweise keine Züge. Diese Alternativen haben Reisende.

Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet. (Archivbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Auf der wichtigen Rheintalstrecke müssen Reisende an zwei August-Wochenenden mit Ausfällen rechnen. Die Deutsche Bahn sperrt die Strecke zwischen Offenburg und Herbolzheim zwischen dem 7. und 10. August sowie zwischen dem 14. und 17. August.

Im Regionalverkehr fallen die Linien RE7 (Karlsruhe-Basel) und RB26 (Offenburg-Freiburg) zwischen Offenburg und Herbolzheim aus. Im Fernverkehr entfallen die ICE-Linien 12 (Berlin-Schweiz) und 43 (Hamburg-Köln-Basel) zwischen Offenburg und Freiburg sowie die Linie 20 (Hamburg-Kassel-Basel) zwischen Karlsruhe und Freiburg.

Ersatzverkehr wird eingerichtet

Als Ersatz richtet die Bahn zwei Buslinien ein: Ein IC-Bus fährt direkt zwischen Offenburg und Freiburg, ein Regio-Bus bedient die Zwischenhalte in Friesenheim, Lahr, Orschweier und Ringsheim. Nahverkehrstickets werden in allen Bussen anerkannt, Fahrräder können nicht mitgenommen werden.

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Zwischen Karlsruhe und Offenburg werden laut Bahn zusätzliche Züge eingesetzt. Im Fernverkehr können Reisende aus Zürich ohne Umstieg in Singen direkt über die Schwarzwaldbahn nach Offenburg fahren - diese Züge seien ebenfalls auf das erwartete hohe Aufkommen rund um die Street Parade in Zürich ausgelegt.

Gearbeitet wird unter anderem an Gleisen und Weichen in Friesenheim und Lahr, an neuer Signaltechnik zwischen Friesenheim und Orschweier sowie an einer Brücke bei Orschweier. Weitere Sperrungen auf der Rheintalbahn sind für die Wochenenden 18. bis 21. September und 2. bis 5. Oktober geplant.

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