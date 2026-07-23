Baustellen

Rheintalbahn in den Sommerferien teilweise gesperrt

Die Rheintalbahn wird im August an zwei Wochenenden zwischen Offenburg und Herbolzheim gesperrt. Welche Verbindungen betroffen sind und welche Alternativen es für Reisende gibt.

In den Sommerferien kommt es auf der Rheintalbahn zu Einschränkungen. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
In den Sommerferien kommt es auf der Rheintalbahn zu Einschränkungen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf der Rheintalbahn müssen Reisende im August mit Ausfällen rechnen. Die Deutsche Bahn sperrt die Strecke zwischen Offenburg und Herbolzheim an zwei Wochenenden jeweils von Freitagabend bis Montagfrüh. Betroffen sind der 7. bis 10. August und der 14. bis 17. August. Die Sperrungen beginnen jeweils freitags um 21.00 Uhr und enden montags um 5.00 Uhr morgens.

In dieser Zeit fallen laut Bahn im Regionalverkehr die Linien RE 7 (Karlsruhe-Basel) und RB 26 (Offenburg-Freiburg) zwischen Offenburg und Herbolzheim aus. Im Fernverkehr entfallen die ICE-Linien 12 (Berlin–Schweiz) und 43 (Hamburg–Köln–Basel) zwischen Offenburg und Freiburg. Die Züge der Linie 20 (Hamburg–Kassel–Basel) fallen zwischen Karlsruhe und Freiburg aus.

Als Ersatz richtet die Bahn zwei Buslinien ein: Ein IC-Bus fährt direkt zwischen Offenburg und Freiburg, ein Regio-Bus bedient die Zwischenhalte in Friesenheim, Lahr, Orschweier und Ringsheim. Fahrräder können in den Ersatzbussen nicht mitgenommen werden. Nahverkehrstickets werden dabei in allen Bussen anerkannt. Zwischen Karlsruhe und Offenburg sollen zudem zusätzliche Züge fahren.

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Gearbeitet wird unter anderem an Gleisen und Weichen in Friesenheim und Lahr, an neuer Signaltechnik zwischen Friesenheim und Orschweier sowie an einer Brücke bei Orschweier. Weitere Bauarbeiten auf der Rheintalbahn sind laut Bahn für die Wochenenden 18. bis 21. September und 2. bis 5. Oktober geplant.

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