Richterbund will mehr Personal: Strafrecht und Asylverfahren

Gießen/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Richterbund sieht aktuell eine besonders große Personalnot im Bereich des Strafrechts und des Asylrechts. Die von der schwarz-roten Landesregierung angekündigten zusätzlichen Stellen in der Justiz würden dort vorrangig benötigt, erklärte die Sprecherin des hessischen Landesverbandes im Deutschen Richterbund, Julia Pfeffer, in Gießen. Die Fallzahlen insbesondere bei der allgemeinen Kriminalität stiegen in einer derart starken Weise, dass hier der dringendste Personalbedarf bestehe.