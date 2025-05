Richterin Barbara Salesch denkt zum 75. nicht an Rückzug

Ettlingen (dpa) - Richterin Barbara Salesch will trotz ihres 75. Geburtstags am Montag mit ihren Gerichtsverhandlungen fürs TV weitermachen. «Solange mir mein Fernsehrichterinnenleben Spaß macht und die Zuschauer mich gerne sehen, denke ich nicht an Rückzug», sagte die in Ettlingen bei Karlsruhe aufgewachsene Salesch den «Badischen Neuesten Nachrichten» (Samstag).