Richterin Barbara Salesch urteilt nun auch am Abend

Köln (dpa) - TV-Richterin Barbara Salesch, bekanntgeworden mit nachmittäglichen Gerichtsshows, bekommt eine ganz neue Sendung am Abend. Sie trägt den Titel «Barbara Salesch - Der größte Prozess ihres Lebens: Die Tote im Rhein» und soll den «bisher aufsehenerregendsten Fall» der scharfsinnigen Juristin präsentieren, wie RTL ankündigte. Es handle sich um ein Special in Filmästhetik, das am 10. Juni um 20.15 Uhr ausgestrahlt werde - also in der sogenannten Primetime, der Königsdisziplin der TV-Unterhaltung.