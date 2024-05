Rick Kavanian wäre gerne ein bisschen lässiger

Bad Vilbel (dpa) - Schauspieler und Comedian Rick Kavanian wäre manchmal gerne ein bisschen lässiger. «Wenn ich zu einer Sache ja sage, dann geht es bei mir im Kopf sofort los: «Was, wenn das nicht funktioniert? Bist du genug vorbereitet?» Ich gebe es ungern zu, aber manchmal bin ich ein bisschen unlässig», sagte er in einem Interview mit dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt.

Stolz sei er auf seine lange Freundschaft mit Schauspiel-Kollege Michael «Bully» Herbig. «Wir kennen uns jetzt seit 37 Jahren. Echt lange. Es kann auch extrem herausfordernd sein, unter Freunden beruflich zusammenzuarbeiten. Dass wir das trotzdem so lange so freundschaftlich aushalten und so eng gemeinsam unterwegs sind, darüber bin ich sehr dankbar», sagte Kavanian.