«The Masked Singer»: Annett Louisan steckt unter Zuckerwatte

Am Samstagabend traten drei Paarungen im Motto-Duell der Radio-Hits, der Film-Hits und der Disco-Hits gegeneinander an. Den Anfang machten die Masken der später enttarnten Zuckerwatte und des Krokodils mit dem Radiohit-Duell. Die pinkfarbene Zuckerwatte trat mit dem zuckersüßen Hit «Houdini» der Sängerin Dua Lipa an. Einige Partien des Songs sang die übergroße Jahrmarktsüßigkeit in Opernmanier.