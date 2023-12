«The Masked Singer»: Uwe Ochsenknecht steckte im Kiwi-Kostüm

Köln (dpa) - Der plüschige Kiwi-Vogel ist aus der TV-Musiksendung «The Masked Singer» ausgeschieden. Unter der Maske mit den Kulleraugen und dem langen Schnabel kam am Samstagabend der Schauspieler Uwe Ochsenknecht zum Vorschein. Er erhielt in der ProSieben-Show zu wenige Zuschauerstimmen und musste seine Verkleidung deshalb ablegen. «Es hat Riesenspaß gemacht, die Figur zu verkörpern. Das kann ich, glaub' ich, auch ein bisschen besser als singen», sagte der 67-Jährige.

In der Rolle des tapsigen, flugunfähigen Vogels hatte der Schauspieler das Rateteam in den vergangenen Wochen immer wieder zum Schmunzeln gebracht - aber auch seine Stimme war gelobt worden. In der vierten Liveshow brachte er nun den Song «Rebel Yell» von Billy Idol auf die Bühne. Zusammen mit dem schwarzen Mustang sang er außerdem «All Summer Long» von Kid Rock im Duett.