Wiesbaden (dpa) - LBBW-Vorstandsmitglied Christian Ricken soll neuer Vorstandschef der Aareal Bank werden. Der Aufsichtsrat berief Ricken ab 1. August vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsicht, wie das Institut am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Der bisherige Vorstandschef Jochen Klösges verlässt den Gewerbeimmobilienfinanzierer. Klösges und der Aufsichtsrat seien einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Gruppe nach der unmittelbar bevorstehenden vollständigen Übernahme der Aareal Bank durch die Atlantic BidCo unter neuer Führung in die nächste Phase ihrer Entwicklung gehen solle. Der 59-Jährige bleibe bis zum Antritt seines Nachfolgers in seiner Funktion tätig, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Ricken ist seit 2017 Vorstandsmitglied der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Dort war der heute 57-Jährige nach Angaben der Aareal Bank maßgeblich am Ausbau des Kapitalmarktgeschäfts sowie an der weiteren Internationalisierung der Bank beteiligt. Zuvor war der studierte Betriebswirt in verschiedenen Funktion bei der Deutschen Bank tätig, unter anderem als Leiter Konzernplanung.