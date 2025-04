Ringerin Niemesch holt erneut EM-Medaille

Bratislava (dpa/lsw) - Luisa Niemesch hat dem deutschen Ringer-Team bei der Europameisterschaft in Bratislava die erste Medaille erkämpft. Die 29-Jährige vom nordbadischen Club SV Germania Weingarten feierte im kleinen Finale der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm einen Schultersieg gegen die Türkin Selvi Ilyasoglu. Auch die deutschen Männer im griechisch-römischen Stil haben bei den am Sonntag endenden Titelkämpfen in der Slowakei noch Chancen auf Edelmetall. Die Freistil-Männer waren leer ausgegangen.