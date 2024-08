Ringerin Wendle ohne Medaille - Im kleinen Finale verletzt

Paris (dpa) - Ringerin Annika Wendle hat Bronze bei den Olympischen Spielen und damit den größten Erfolg ihrer Karriere verfehlt. Die 26-Jährige verlor ihr kleines Finale in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm gegen die Nordkoreanerin Choe Hyo Gyong. Schon nach 19 Sekunden hatte ihre Gegnerin sie am Knie gepackt und zu Boden gebracht.

Das deutsche Ringer-Team bleibt in Paris damit vorerst weiter ohne Medaille. Am Freitag hat Sandra Paruszewski in der Hoffnungsrunde der 57-Kilogramm-Klasse aber ebenfalls noch die Chance auf Bronze.