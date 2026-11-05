Ritter Sport siegt im Streit um quadratischen Haferriegel
Der Schokoladenhersteller aus Waldenbuch will den Quadrat-Haferriegel «Monnemer Quadrat Bio» aus Mannheim verbieten lassen. Erst unterliegt er vor Gericht - doch in der zweiten Runde gewinnt er.
Stuttgart (dpa) - Der Schokoladenhersteller Ritter Sport hat im Markenrechtsstreit gegen die Firma Wacker aus Mannheim vor dem Oberlandesgericht Stuttgart gewonnen. Das Gericht gab der Klage von Ritter Sport auf Unterlassung und Schadenersatz wegen des quadratischen Haferriegels «Monnemer Quadrat Bio» der Firma Wacker statt, wie der Vorsitzende Richter Christoph Stefani sagte.
Die Verpackungen seien «überdurchschnittlich» ähnlich, die Waren seien zumindest «durchschnittlich» ähnlich, sagte der Richter. Es bestehe Verwechslungsgefahr bei den Produkten. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. (Az.: 2 U 3/26)
Ritter Sport klagte 2025 gegen die Firma Wacker
Ritter Sport hatte 2025 den Mannheimer Hersteller des quadratischen Haferriegels «Monnemer Quadrat Bio» verklagt: Neben Schadenersatz verlangt das Unternehmen von Wacker nach Gerichtsangaben unter anderem, dass die bislang verwendete Verpackung nicht weiter genutzt und bereits ausgelieferte Ware zurückgerufen werden soll.
Der Schokoladenhersteller sieht durch die quadratische Verpackung des Haferriegels sein Markenrecht verletzt: Für Ritter Sport ist beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Art Blanko-Verpackung registriert. Neutral ohne Aufdruck, aber mit den typischen Seitenlaschen und der Längsnaht zum Knicken auf der Rückseite.
Die Schwaben argumentieren zudem, dass es sich bei Schokolade und Müsliriegeln um ähnliche Waren handle, die von der gleichen Zielgruppe zum selben Anlass gegessen würden. Daher befürchte Ritter Sport eine Markenkollision, heißt es.
Landgericht Stuttgart sah keine Markenverletzung
Ritter Sport hatte im Januar vor dem Landgericht Stuttgart verloren und gegen die Entscheidung Berufung eingelegt. Der Vorsitzende Richter sah damals keine Markenverletzung.
Kunden der Wacker GmbH können den quadratischen Haferriegel mit Kokos- oder Haselnussgeschmack mittlerweile nicht mehr im Internet bestellen - um möglichen höheren Schadenersatzforderungen später vorzubeugen. Das Produkt wurde laut Gründer Matteo Wacker vorübergehend durch einen klassischen länglichen Riegel ersetzt - mit dem Namen «Monnemer Klageriegel».