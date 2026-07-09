Gesundheit und Wetter

RKI: Hunderte Hitzetote dieses Jahr in Hessen

Bereits bis Ende Juni sind in Hessen nach RKI-Schätzungen mehr Menschen an den Folgen von Hitze gestorben als im gesamten Vorjahr. Deutschlandweit sollen es sogar Tausende sein.

Eine Hitzewelle hatte auch in Hessen zu Temperaturen über 40 Grad geführt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Eine Hitzewelle hatte auch in Hessen zu Temperaturen über 40 Grad geführt. (Symbolbild)

Berlin/Wiesbaden (dpa/lhe) - Bis Ende Juni sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Hessen 600 Menschen durch Hitze bedingt gestorben. Das sind jetzt schon mehr als im gesamten vergangenen Jahr, wie das RKI mitteilte. 2025 seien es geschätzt 350 Menschen gewesen.

Damit kommen im laufenden Jahr 9,5 hitzebedingte Tode auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Im vergangenen Jahr waren das 5,5. In den vergangenen zehn Jahren lag der Wert 2018 am höchsten: Da waren es geschätzte 14,9 Fälle pro 100.000 Einwohner. 

Die Schätzung des RKI basiert unter anderem auf dem Monitoring der Sterbefallzahlen des Statistischen Bundesamtes und Daten des Deutschen Wetterdienstes. Die Spanne der Schätzungen ist hoch: Je nach Berechnung kommen die Statistiker des RKI auf 350 bis 860 hitzebedingte Sterbefälle bis Ende Juni dieses Jahres in Hessen. 

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Hitzewelle Ende Juni auch in Hessen

Seit Beginn dieses Sommers bis einschließlich Ende Juni starben in Deutschland den Schätzungen zufolge 5.120 Menschen wegen der Hitze, wie aus dem RKI-Bericht zur hitzebedingten Mortalität hervorgeht.

Die Unterschiede können dem RKI zufolge auf die unterschiedlich ausgeprägten Hitzeperioden zurückgeführt werden. Typischerweise gebe es in Sommerwochen mit einer mittleren Temperatur über 20 Grad deutlich höhere Sterblichkeitswerte im Vergleich zu kühleren Sommerwochen, heißt es im RKI-Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität.

In der Woche vom 22. bis 28. Juni lag der Durchschnitt über die Tages- und Nachttemperaturen dem RKI zufolge bei 26,4 Grad und damit oberhalb der Schwelle, ab der ein merklicher hitzebedingter Anstieg der Sterblichkeit zu erwarten ist. Auch in Hessen hatte eine Hitzewelle Ende Juni für Temperaturen über 40 Grad gesorgt.

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