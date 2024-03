RMV kämpft mit Betrugsfällen beim Deutschlandticket

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - Wegen zahlreicher Betrugsfälle hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) eine der Bezahlmöglichkeiten für das Deutschlandticket vorerst gestoppt. Neukunden können derzeit nicht mehr das SEPA-Lastschriftverfahren in der App RMVgo nutzen, wie der RMV am Donnerstag in Hofheim am Taunus mitteilte. Wer bereits einmal per Lastschrift bezahlt habe, für den ändere sich nichts. Nur die Bankverbindung lasse sich bis auf Weiteres nicht umstellen.