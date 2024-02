RMV rechnet kurzfristig nicht mit pünktlicheren Zügen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fehlendes Personal, veraltete Schieneninfrastruktur und Baustellen: Fahrgäste im regionalen Zugverkehr müssen sich vorerst weiter auf Verspätungen und andere Probleme einstellen. Kurzfristig könnten Verbesserungen nicht umgesetzt werden, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Mittwoch in Frankfurt am Main mit. 2500 Änderungen der Fahrpläne gebe es im laufenden Jahr im Bereich des RMV allein wegen Baustellen. Für Probleme sorgten zudem verspätete Fernverkehrszüge, die den übrigen Verkehr ausbremsten, überlastete und marode Schieneninfrastruktur sowie Personalmangel.