RMV weitet Angebot punktuell aus: Baustellen und Sperrungen

Hofheim (dpa/lhe) - Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) weitet sein Angebot ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember punktuell aus. Einzelne zusätzliche Fahrten gebe es im Rheingau, entlang der Lahn, sonn- und feiertags in der Rhön sowie im Expressbus-Verkehr im Taunus, teilte der RMV am Dienstag in Hofheim mit. Trotz schwieriger Finanzierungslage müsse keine Fahrt gestrichen werden. Zugleich gebe es mit 2300 Baumaßnahmen einen Rekord im Schienenbau.