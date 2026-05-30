ÖPNV

RMV sieht Personalsituation verbessert - Ausfälle bei S8

Der Anteil der Zugausfälle wegen Personalmangels geht laut dem Verkehrsverbund zurück. Just am Tag der Mitteilung bremst ein Engpass wichtige Linien aus. Und Baustellen behindern weiter.

Rund 500.000 Menschen nutzen täglich laut RMV die S-Bahnen in Rhein-Main. (Symbolfoto) Foto: Andreas Arnold/dpa
Rund 500.000 Menschen nutzen täglich laut RMV die S-Bahnen in Rhein-Main. (Symbolfoto)

Hofheim (dpa) - Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) fallen in diesem Jahr bislang weniger S-Bahnen wegen Personalmangels aus. Der Anteil personalbedingter Ausfälle an den Zugausfällen insgesamt habe in den ersten vier Monaten dieses Jahres bei 0,2 Prozent gelegen nach 3,2 Prozent im Vorjahreszeitraum, teilte der Verkehrsverbund mit Sitz in Hofheim mit. 

Gleichwohl erklärte der RMV, Baustellen und die Instandhaltung von Strecken sorgten weiter für Ausfälle und Verspätungen. Am Samstag zeigte sich das etwa auf der wichtigen Linie S8 von Wiesbaden via Mainz, dem Frankfurter Flughafen sowie der Frankfurter City nach Hanau.

RMV: Baugeschehen wirkt sich immer stärker aus

Hier war am Samstag zunächst kein Betrieb möglich, Züge der S9 fuhren lediglich im 60-Minuten-Takt und wurden von Mainz-Kastel über den Mainzer Hauptbahnhof. Als Grund wurde die kurzfristige Erkrankung von Fahrpersonal angegeben. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Die Personalengpässe der vergangenen Jahre waren eine enorme Belastung für unsere Fahrgäste», sagte Der Vorsitzende der RMV-Geschäftsführung, Knut Ringat. Hier sähe man inzwischen deutliche Fortschritte. «Personalbedingte Zugausfälle finden nur noch im Ausnahmefall statt, beispielsweise bei kurzfristiger Krankmeldung vor der Fahrt.» Gleichzeitig habe das hohe Baugeschehen jedoch immer stärkere Auswirkungen auf die Stabilität des Verkehrs und die Pünktlichkeit – bei steigenden Fahrgastzahlen. «Wir brauchen deshalb Tempo und breite Unterstützung für den Schienenausbau.»

2025 hatte der RMV nach eigenen Angaben mit 839 Millionen Fahrgästen einen Rekord verbucht. Die S-Bahn Rhein-Main wird demnach täglich von etwa 500.000 Menschen genutzt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Winterwetter sorgt für Ausfälle bei Nahverkehr in Hessen
Behinderungen durch Glätte

Winterwetter sorgt für Ausfälle bei Nahverkehr in Hessen

Schnee und Glätte legen in Hessen zahlreiche Bus- und Bahnlinien lahm. In mehreren Regionen kommt es zu Ausfällen und Verspätungen im Nahverkehr.

12.01.2026

RMV verzeichnet Fahrgastrekord
Bahnverkehr

RMV verzeichnet Fahrgastrekord

Viele Baustellen, unzuverlässigere Züge, aber dennoch mehr Fahrgäste. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund zählt im Jahr 2024 einen Rekordwert. Die Probleme dürften aber auch im laufenden Jahr bleiben.

23.01.2025

Baustellen und höhere Preise - das kommt auf Fahrgäste zu
Ausblick auf 2025

Baustellen und höhere Preise - das kommt auf Fahrgäste zu

Verspätungen und Ausfälle prägten die Diskussionen über den öffentlichen Nahverkehr 2024. Wird es nächstes Jahr besser werden?

27.12.2024

RMV arbeitet an besserer Fahrgastinformation
Zugverkehr

RMV arbeitet an besserer Fahrgastinformation

Kann der Fahrplan nicht erfüllt werden, brauchen Fahrgäste zuverlässige Informationen. Um dies zu gewährleisten, will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) an mehreren Punkten ansetzen.

04.10.2024

Verkehrsverbund

RMV weitet Angebot punktuell aus: Baustellen und Sperrungen

14.11.2023