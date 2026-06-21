Rockmusik mit Ex-Finanzminister Boddenberg an der Gitarre

Wiesbaden (dpa/lhe) - Michael Boddenberg (66), früherer hessischer CDU-Finanzminister, legt Ende Juni nach 27 Jahren sein Landtagsmandat nieder - tritt aber bald wieder mit deutlich lauteren Tönen auf. Zu seinem Abschied hat Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) kürzlich auf das Konzert der Coverband Grooving Doctors Challenge am 6. September im Wiesbadener Kulturzentrum Schlachthof hingewiesen. Mit auf der Bühne: Rockgitarrist Boddenberg.

Als Finanzminister von 2020 bis 2024 «war ich aus zeitlichen Gründen in der Regel nur Gastmusiker bei den Grooving Doctors», berichtet er der Deutschen Presse-Agentur. Dabei stand er auch schon etwa mit Jürgen Zöller, dem einstigen langjährigen Drummer der Kölschrock-Band BAP, auf der Bühne.

CDU-Finanzminister, Fleischermeister, Rockgitarrist

Ein CDU-Finanzminister bei einer Band, die etwa Guns N’ Roses, Led Zeppelin und Pink Floyd spielt? Der gelernte Fleischermeister Boddenberg sagt: «Ich glaube schon, dass viele im Publikum überrascht waren, dass es im Leben eines Politikers auch ganz andere Dinge außerhalb der Politik geben kann. Finanzminister und gleichzeitig Rockmusiker entspricht wahrscheinlich nicht so ganz den Erwartungen.»

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Als siebenjähriger Knirps habe er mit Akkordeon angefangen, mit zwölf Jahren sei er auf Gitarre umgestiegen: «Das fand ich damals einfach cooler.» Bei den Grooving Doctors ist Boddenberg nach eigenen Worten wichtig, «dass die Band ausschließlich Benefizkonzerte» gebe.

Konzerterlös für Projekt «Glücksfahrten»

Beim Auftritt am 6. September in Wiesbaden soll der Erlös laut den Veranstaltern dem regionalen Projekt «Glücksfahrten» für mobilitätseingeschränkte Menschen zugutekommen, dessen Ziel es ist, gegen Einsamkeit anzugehen: Freiwillige bringen die Menschen in speziell ausgestatteten Fahrzeugen zu ihren Wunschzielen.