Wetter im Südwesten

Rodelspaß trotz Schneepause - Wo der Altschnee reicht

Schlitten auspacken! Auch wenn kaum Neuschnee fällt - etwa in Oberschwaben, auf der Schwäbischen Alb und im Südschwarzwald liegt noch genug. Wo sich das Rodeln dieses Wochenende besonders lohnt.

Es liegt noch viel Schnee im Südwesten. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Es liegt noch viel Schnee im Südwesten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Lust auf Schlittenfahren am Wochenende? Dafür liegt vielerorts noch genug der vor einigen Tagen gefallenen weißen Pracht. Neuer Schnee kommt nach Worten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber kaum hinzu. Nur in den Hochlagen wie etwa im Südschwarzwald werde es noch schneien. Generell aber seien Schneeflocken im Südwesten am Wochenende selten zu sehen, so ein DWD-Experte. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Egal, denn der Altschnee dürfte in einigen Regionen mindestens zum Rodeln reichen: In Oberschwaben liegen bis zu 5 Zentimeter, auf der Schwäbischen Alb 10, im Südschwarzwald 15 und quasi konkurrenzlose 75 Zentimeter auf dem Feldberg, wo sich am Samstag und Sonntag sicher viele Skifahrer auf die Pisten begeben werden. Um Ulm herum bis zur Main-Tauber-Region liegen ebenfalls noch bis zu 10 Zentimeter. Der Rest in Südwest ist weitestgehend schneefrei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Baden-Württemberg: Wo am Wochenende Schneeflocken fallen können
Wetter

Baden-Württemberg: Wo am Wochenende Schneeflocken fallen können

Vor allem in einem Teil von Baden-Württemberg könnte es am Wochenende ein wenig schneien. Aber wann und wo? Und reicht der Schnee auch für eine Schneeballschlacht?

24.01.2026

Schlittenfahren, Schneeballschlacht: Winterfreude im Weinheimer Schlosspark
Schnee zum Jahresanfang

Schlittenfahren, Schneeballschlacht: Winterfreude im Weinheimer Schlosspark

Nach dem Schneefall zum Jahresanfang tummeln sich die Menschen im Weinheimer Schlosspark, um das Winterwunderland in vollen Zügen zu genießen.

05.01.2026

Viel Schnee und eisige Nächte im Südwesten
Wetter

Viel Schnee und eisige Nächte im Südwesten

Schneeverwehungen, Schneefälle und bald eisige Nächte: Der Feldberg ist tief verschneit und auch auf der Schwäbischen Alb knirscht es unter den Schuhen.

20.11.2025

Freizeit

Schlittenfahren und Rodeln - auch eine Frage der Physik

Hurra, der Schnee ist da. Für viele gehört Schlittenfahren jetzt zum großen Winterglück. Wissenschaftlich betrachtet ist das Ganze jedoch ziemlich komplex.

17.01.2024

Schneeflocken zum Wochenende?
Wetter

Schneeflocken zum Wochenende?

Pünktlich zur Eröffnung der ersten Weihnachtsmärkte an diesem Wochenende kündigt sich ein Hauch von Winter an

21.11.2023